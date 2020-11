My Hero Academia: l’anime tornerà al cinema con un terzo film

È in lavorazione il terzo film cinematografico di My Hero Academia. A darne notizia è l’account twitter ufficiale dedicato alla trasposizione cinematografica del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump.

Al momento si hanno pochi dettagli riguardo il nuovo film, ma sembrerebbe che il creatore del manga sia direttamente coinvolto. Un’ipotesi molto plausibile visto che il mangaka nei giorni scorsi ha dichiarato di essere a lavoro su un progetto speciale e che quindi si prenderà una pausa dal manga.

Al momento è stata diffuso un poster che raffigura Deku, Bakugo e Shoto con la tag-line “He Will Meet The Three Musketeers”.

Il nuovo film seguirà i successi di Two Heroes e HEROES RISING, la cui uscita nelle sale italiane è stata rinviata a data da destinarsi. Inoltre è in lavorazione un film live action, prodotto da Shueisha e Legendary Pictures.

Il manga ha debuttato il 7 luglio 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump ed è al momento in corso di serializzazione. Composto da 291 capitoli, i primi 276 sono stati raccolti in 28 volumi. In Italia il manga è edito da Edizioni Star Comics. Visto il successo, è stata prodotta la serie anime, di cui le prime quattro stagioni sono disponibili su VVVVVID.it. Una quinta è in corso di produzione.

