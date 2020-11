Le Situazioni Di Lui & Lei: l’anime è disponibile su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video sono disponibili i 26 episodi dell’anime Le Situazioni Di Lui & Lei, che racconta le esilaranti vicissitudini dei liceali Yukino Miyazawa e Soichiro Arima.

L’anime comico de Le Situazioni Di Lui & Lei è disponibile su Amazon Prime Video. La serie animata è uno dei molti titoli presenti sulla piattaforma streaming grazie all’accordo con Dynit, che nel corso dei mesi ha arricchito il catalogo di serie e film anime presenti.

Tratta dallo shojo manga (il cui titolo originale è Kareshi Kanojo no jijō) scritto e disegnato da Masami Tsuda, la serie vede protagonisti i liceali Yukino Miyazawa e Soichiro Arima, due studenti competitivi e pronti a tutto pur di eccellere e dimostrarsi i migliori a scuola.

Le Situazioni Di Lui & Lei arrivò nei primi anni 2000 su MTV all’interno del palinsesto di Anime Night ed in poco tempo divenne una delle serie più amate, grazie al suo umorismo. La serie si compone di 26 episodi ed è stata sviluppata dallo Studio Gainax di Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), che diresse i primi 18 episodi per poi abbandonare per contrasti con l’autrice.

Di seguito la sinossi presente su Amazon Prime Video:

Yukino è una giovane studentessa delle superiori: bella intelligente, elegante e di buon carattere. È ammirata da tutti come una vera alunna modello. Ma questa sua apparente perfezione è in realtà soltanto una maschera dietro cui si cela una ragazza pronta a tutto pur di attirare su di sé l’attenzione degli altri. Solo una persona è in grado di insediarne la popolarità: Soichiro Arima.

Potrebbe interessarti: