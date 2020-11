La regina degli scacchi: la parodia in cui Beth Harmon gioca a Indovina chi?

Netflix ha condiviso il video parodia de La regina degli scacchi, in cui la protagonista della serie Beth Harmon gioca ad Indovina chi?

La regina degli scacchi è senza dubbio la serie Netflix del momento. Protagonista assoluta è Anya Taylor-Joy nei panni della geniale giocatrice di scacchi Beth Harmon. Visto il successo della serie non potevano mancare le parodie e proprio l’account twitter ufficiale della piattaforma streaming ha pensato di pubblicare quella in cui una fan interpreta Beth Harmon che gioca ad Indovina chi?:

Il video di Mia Weinberger vede la ragazza ricreare la partita a scacchi del personaggio della serie, riproponendo i gesti e le movenze tipiche di Beth Harmon, compreso il visualizzare la scacchiera sul soffitto, che in questo caso è sostituita dal tabellone del noto gioco da tavolo.

Arrivata su Netflix lo scorso 23 ottobre, La regina degli scacchi è divenuta in breve tempo una delle serie più viste di Netflix, grazie ad una storia avvincente ed ad una magnetica Anya Taylor-Joy

Questa è la sinossi:

Quando vincere è tutto, cosa rimane? La regina degli scacchi segue l’ascesa di una giovane scacchista prodigio da un orfanotrofio alla scena mondiale. Ma il suo genio ha un prezzo da pagare. Perseguitata da demoni interiori, e con i sedativi ad accompagnare le sue crisi, la giovane campionessa Beth Harmon dovrà farsi strada in un mondo dominato dagli uomini.

Protagonisti insieme alla Taylor-Joy troviamo Marielle Heller come Mrs. Alma Wheatley, Thomas Brodie-Sangster interprete di Benny Watts, Moses Ingram come Jolene, Harry Melling interprete di Harry Beltik e Bill Camp come Mr. Shaibel.

