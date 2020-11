The Crown 4: il finale e la teoria della cospirazione sulla morte di Diana

Il finale della stagione 4 di The Crown vede il crollo del matrimonio del principe Carlo e Diana e una minaccia che allude a un’importante teoria sul complotto intorno alla morte di Diana.

L’episodio finale della stagione 4 di The Crown di Netflix presenta in modo scioccante un importante riferimento a una delle storie di cospirazione più avvincenti legate alla tragica morte della principessa Diana. Non solo la puntata finale fa direttamente riferimento ai suoi ultimi istanti prima dell’incidente che l’ha uccisa, ma un’interazione con il principe Filippo ha creato la possibilità che la quinta stagione possa offrire una teoria sulla vera causa della morte di Diana.

La stagione 4 sfreccia rapidamente attraverso i principali eventi degli anni ’80, questa volta ambientata specificamente tra il 1979 e il 1990, che comprende l’assassinio di Lord Mountbatten da parte dell’IRA, il vorticoso fidanzamento e matrimonio di Charles e Diana, l’intero mandato di Margaret Thatcher come Primo Ministro della Gran Bretagna e altri eventi specificamente legati allo scontro del tradizionalismo della monarchia e ai progressi della modernità.

Il filo conduttore più importante della stagione è il tumultuoso rapporto tra il principe di Galles e Diana Spencer, che inizia quando quest’ultima è ancora adolescente e chiude la stagione mentre Charles cerca il diritto di divorziare dalla moglie.

L’episodio finale della quarta stagione di The Crown vede sia Charles che Diana cercare una via d’uscita dal loro matrimonio, non da ultimo attraverso l’adulterio reciproco ma anche con metodi più ufficiali. A Carlo viene rifiutato il diritto di servire i documenti per il divorzio dalla regina, mentre il tentativo ribelle di Diana finisce con una minaccia del principe Filippo. Dato il modo in cui si è svolta la storia, con l’allontanamento di Diana dai Royals a seguito del suo divorzio da Charles e la miriade di teorie cospirative sulla sua morte, la minaccia di Filippo suona forte e agghiacciante.

Non è solo l’aperta minaccia di Filippo a Diana in The Crown, che la sciocca abbastanza da scegliere apparentemente, almeno temporaneamente, di accettare la sua miseria. Lo scena finale di Diana la mostra inquietantemente catturata nel flash di una macchina fotografica mentre la famiglia reale si riunisce per una fotografia di Natale, facendo riferimento non solo al coinvolgimento dei paparazzi nella sua morte, ma anche a un’altra teoria del complotto. L’ex agente dell’MI6 Richard Tomlinson ha affermato che un brillante lampo bianco ha accecato il guidatore Henri Paul, anche se le sue prove sono state respinte (nonostante diversi testimoni oculari confermati). Resta comunque da vedere se lo spettacolo offrirà una posizione su ciò che è realmente accaduto o meno.