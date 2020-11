Sparks!: il primo forum multidisciplinare sull’innovazione organizzato dal CERN

Sparks! un nuovo approccio dove tutta la comunità potrà rispondere alle grandi domande del nostro tempo: il lancio il 26 novembre.

Il progresso in campo scientifico è sempre più veloce e mezzi e nuove tecnologie richiedono una specializzazione sempre più marcata nelle diverse aree. Nasce da qui l’idea del CERN di realizzare un forum multidisciplinare formato da esperti di ogni campo e settore e dal pubblico dove su un’unica piattaforma si offre la possibilità di rendere effettive queste interazioni. Il primo appuntamento è il 26 novembre alle 16:00 per il lancio virtuale di Sparks!.

Letteralmente scintille, si presenta così il primo forum dedicato all’interazione multidisciplinare della scienza:

Sparks ! sarà il primo forum multidisciplinare sull’innovazione, un forum annuale di due giorni sull’innovazione scientifica.

Join us on 26 November at 16:00 CET for an exciting, virtual launch of our new serendipity forum — kickstarting with the theme of its first edition on Future Intelligence.

Nello specifico è un forum che vuole dare risalto alla serendipità in campo scientifico. Il termine serendipità, in inglese serendipity, sta ad indicare quelle occasioni di scoprire delle cose che ci fanno felici mentre ne stiamo scoprendo delle altre.

Ed è proprio attraverso il coinvolgimento di esperti, scienziati, rappresentanti di industria ma anche filantropi, esperti di etica e il pubblico che si intende realizzare un approccio nuovo e diversificato per affrontare alcune delle grandi domande del nostro tempo.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è la formazione di una nuova comunità e lo sviluppo di una piattaforma per stimolare l’innovazione in questioni relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica che sono rilevanti per la società

Non poteva che nascere da una realtà variegata e senza frontiere come quella del CERN l’idea di un’unica piattaforma dove poter discutere e interagire in modo trasversale e multidisciplinare su argomenti scientifici. L’obiettivo è raccogliere informazioni attraverso delle discussioni guidate dove i risultati andranno a vantaggio del società.

Questo grande laboratorio inizierà con un ciclo di tre eventi pilota dal 2021 al 2023, ciascuno incentrato su un tema specifico.

Il tema della prima edizione è Future Intelligence.

L’intento è quello di realizzare un forum a tutto tondo in cui non ci siano solo esperti e luminari ma che sia il pubblico a guidare e a scrivere insieme ciò che verrà presentato nell’evento del 2021.

Le domande che saranno poste informeranno e formeranno la scaletta dei nostri podcast e dell’evento pubblico.

Il 26 novembre dalle 16:00 ci sarà il lancio virtuale di Sparks! dove si parlerà dello stato attuale del campo della ricerca sull’IA oggi ponendo le basi per la discussione sul futuro che sarà argomento dell’evento del 2021.

2020 – Sparks! Launch

Sparks! will be launched on 26 November 2020, join us

Watch our VIRTUAL LAUNCH on 26 November

Participate in the DISCUSSIONS and help drafting the narrative of the 2021 event

2021 – First edition

The theme for the first edition of Sparks! is “Future Intelligence”. Sparks! will take place over two consecutive days in 2021