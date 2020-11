Camerimage Film Festival: premiati Nomadland e Pinocchio

Tra i premiati all’ultimo Camerimage Film Festival ci sono stati Nomadland, vincitore della Rana d’oro, e il “nostro” Pinocchio, che ha vinto quella di bronzo.

Si è concluso sabato il 28° EnergaCamerimage Film Festival (anch’esso tenutosi in formato digitale), l’evento cinematografico polacco specializzato nelle tecniche fotografiche nel mondo del cinema. Un’edizione ricca che ha visto anche una premiazione speciale per la recitazione a Johnny Depp.

Il primo premio, la Rana d’oro, è stato vinto dal direttore della fotografia Joshua James Richards per il suo lavoro in Nomadland di Chloé Zhao, fresco vincitore del Leone D’oro all’ultimo Festival del cinema di Venezia. Il film ha vinto anche il FIPRESCI International Critics Prize. La Rana d’argento è andata invece a Rauno Ronkainen per il suo lavoro in Helene di Antti J. Jokinen, mentre il terzo premio, la Rana di bronzo, è stato vinto da Nicolaj Brüel, per la sua fotografia in Pinocchio di Matteo Garrone.

Il Camerimage è diventato nel corso del tempo sempre più un punto di riferimento per prevedere l’esito della corsa agli Oscar. In tre degli ultimi cinque anni infatti i vincitori della Rana d’oro hanno ottenuto una nomination all’Oscar nella sezione per la migliore fotografia.

La giuria del concorso di quest’anno comprendeva Łukasz Żal (Cold War), Andrzej Bartkowiak (Un giorno di ordinaria follia), Jean-Marie Dreujou (Due Fratelli) e Anastas N. Michos (The Kissing Booth) ed è stata guidata dallo scrittore / regista Lech Majewski.

Tra le altre premiazioni segnaliamo quella di Fred Elmes, leggendario DOP e assiduo collaboratore di David Lynch (nonché premio alla carriera dell’American Society of Cinematographers di quest’anno), che ha vinto la Rana d’oro per il suo lavoro nel pilot di Hunters, la serie evento di Amazon Prime.

La cerimonia ha anche previsto un segmento in memoria del direttore della fotografia, cinque volte nominato all’Oscar, Allen Daviau, il compositore Ennio Morricone, e gli attori Kirk Douglas e Chadwick Boseman.