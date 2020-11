Tokyo Babylon 2021: rivelati il trailer dell’anime e il cast principale

Un evento di presentazione della produzione in live streaming per l’anime Tokyo Babylon 2021 ha rivelato il cast principale dell’anime, lo staff principale e il trailer dell’anime.

Tokyopop e Dark Horse Comics hanno pubblicato il manga Tokyo Babylon originale di CLAMP in inglese. La storia è ambientata nel 1991, gli ultimi giorni della bolla economica giapponese, e il denaro e l’eleganza scorrono nelle strade. Così come fanno le correnti dell’oscurità sotto di loro, nutrendo gli spiriti maligni che solo le arti degli onmyoji – i leggendari occultisti giapponesi – possono combattere. I due onmyoji più potenti hanno le improbabili sembianze di un bel giovane veterinario, Seishiro, e dell’erede adolescente dell’antico clan Sumeragi, Subaru.

Le CLAMP hanno pubblicato il manga sulle pagine di Wings di Shinshokan dal 1990 al 1993. In Italia i 7 volumi sono stati pubblicati da Planet Manga nel 2001 e da D / Visual nel 2009. Il manga ha già ispirato un episodio anime originale nel 1992 e un secondo nel 1994. Ha anche ispirato un film live-action nel 1993. Il protagonista Subaru Sumeragi sarebbe poi apparso nel manga X di CLAMP e nei suoi adattamenti anime.

ll cast principale è composto da: Shouta Aoi che interpeta Subaru Sumeragi, Nana Mizuki interpreta Hokuto Sumeragi e Yuichiro Umehara che interpreta Seishiro Sakurazuka. La serie realizzata dallo studio GoHands verrà diretta dai registi Shingo Suzuki (K: Missing Kings, K: Return of Kings, Coppelion) e Susumu Kudo (K, Coppelion, Hand Shakers). Jun Kumagai (Aquarion Logos, Persona 3, Showa Genroku Rakugo Shinju, Bungo to Alchemist) si occuperà della sceneggiatura.

Il character design sarà affidato a Makoto Furuta (Seitokai Yakuindomo, K: Seven Stories). Furuta e Keiji Tani supervisioneranno il reparto animazioni, all’interno del quale saranno presenti anche i nomi di Takayuki Uchida e Hiroshi Okubo. Gli altri ruoli annunciati sono: Chinami Watanabe all’editing, Fumiyuki Go al sonoro e Noriyuki Asakura (Rurouni Kenshin, Knights of Sidonia) alla colonna sonora per conto dell’etichetta discografica King Records.