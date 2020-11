Ken il Guerriero, Lamù, Yattaman sono ora disponibili su Prime Video

Nelle scorse ore Yamato Video ha annunciato che Ken il Guerriero, Lamù e Yattaman sono disponibili sul catalogo anime di Amazon Prime Video.

Yamato Video ha annunciato sulla sua pagina Facebook che sono già disponibili su Amazon Prime Video alcuni degli anime più famosi della casa editrice: stiamo parlando di Ken il Guerriero – La Trilogia, la prima stagione di Lamù, la ragazza dello spazio e la prima stagione di Yattaman.

I fan delle avventure e dei combattimenti di Ken il Gueriero saranno felici di questa nuova opera, che si aggiunge agli altri lungometraggi presenti su Prime Video: La Leggenda di Hokuto e La Leggenda di Julia.

La storia narrata nell’anime di Lamù copre solo i tre quarti di quella narrata nel manga. Nella serie sono presenti numerosi riferimenti, in chiave ironico-satirica, alla cultura nipponica e in particolare alle molteplici leggende giapponesi, ma anche alla cultura occidentale e ai suoi costumi, tra cui molte citazioni cinematografiche.

La storia di Yattaman si svolge negli anni ottanta in un periodo di tempo lungo alcuni anni. Il terzetto di ladri e truffatori conosciuto come Trio Drombo, il cui simbolo è un teschio, viene arruolato dal Dottor Dokrobei, un misterioso e potentissimo personaggio che si presenta loro sempre e solo in voce, collocata all’interno di un oggetto diverso di volta in volta, con impresso un teschio, che poi al termine della spiegazione, esplode.

Il loro compito, da quel momento, sarà trovare tre dei quattro frammenti (uno è già in possesso del Dottor Dokrobei) della pietra Dokrostone, riuniti i quali si potrà ottenere un favoloso tesoro. Ma i tre non hanno fatto i conti con i paladini della giustizia, gli Yattaman (due ragazzini di nome Ganchan e Janet, detti anche Yatta1 e Yatta2), che scoprono i loro piani e li inseguono con i loro robot a forma di animali.