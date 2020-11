Il delitto perfetto: in lavorazione la serie antologica con Alicia Vikander

Terrence Winter è attualmente al lavoro su Il delitto perfetto, una serie antologica con protagonista Alicia Vikander basata sull’omonimo film di Alfred Hitchcock.

Alicia Vikander sarà la protagonista de Il delitto perfetto, la serie antologica che vuole reimmaginare la vicenda raccontata dal classico di Alfred Hitchcock con protagonisti Grace Kelly e Ray Milland dal punto di vista femminile.

Dietro al progetto MGM e UA Television ci sono le menti di Michael Mitnick (The Giver) e Terrence Winter, che saranno, rispettivamente, creatore e produttore esecutivo. Winter ha creato Boardwalk Empire e ha anche co-creato lo show HBO Vinyl, in occasione del quale ha avuto modo di collaborare con Mitnick.

La serie sarà un nuovo adattamento dell’opera teatrale di Frederick Knott del 1952, che Hitchcock trasformò per la prima volta nel 1954 nel capolavoro che tutti conosciamo e che ha avuto un remake anche nel 1998 dal titolo Delitto Perfetto con protagonisti Michael Douglas e Gwyneth Paltrow.

Nonostante le variazioni, l’essenza della storia ha sempre riguardato la vendetta di un marito tradito, che dopo aver scoperto della relazione clandestina della moglie assume un assassino per ucciderla. Un piano dall’esito però nefasto, visto che sarà la donna stessa ad uccidere il suo omicida designato.

L’intenzione della produzione è quella di prendere spunto da Fargo, un’altra creatura MGM e serie antologica di grande successo. Visto in questo senso, Il delitto perfetto può essere un titolo di grande appeal per il progetto.

Alicia Vikander sarà anche produttrice esecutiva con la sua Vikarious Film insieme a Charles Collier e Andrew Mittman di 1.21 e Lloyd Braun. La serie segnerà il primo ruolo da protagonista dell’attrice svedese in una serie televisiva americana.

La Vikander ha vinto un Oscar per The Danish Girl e ha in programma di riprendere il ruolo di Lara Croft nel sequel MGM di Tomb Raider del regista Ben Wheatley.