Honda: “Arriveremo alla guida autonoma Level 3 prima di tutti gli altri”

Honda lancia la sfida: «saremo la prima casa automobilistica a lanciare un’auto con guida autonoma di livello 3 sul mercato». Il debutto tra soli quattro mesi.

Honda non teme nessuno, tantomeno Tesla. Con un comunicato stampa, la casa autonoma ha fatto sapere di aver avviato una roadmap per arrivare al lancio di un’auto di lusso con guida autonoma di Livello 3 già all’inizio del 2021.

Se la promessa di Honda verrà mantenuta, si tratterebbe del primo veicolo prodotto in massa ad essere dotato di un sistema di guida autonoma così sofisticato. A scanso di equivoci —ed è indubbiamente facile perdersi nelle mille sigle e classificazioni del mondo delle driverless— non stiamo ancora parlando di un veicolo in grado di fare a meno del conducente, e quindi di poter viaggiare in completa autonomia in qualsiasi scenario, a prescindere dalle condizioni della strada e del traffico.

Il sistema di cui parla Honda è la diretta evoluzione dei sistemi di Adas e guida autonoma attualmente presenti sul mercato, quelli equipaggiati su auto come le Tesla di Elon Musk, per capirci. Honda non è l’unico produttore di automobili al lavoro su una guida autonoma di livello successivo, anche Mercedes-Benz, con la sua nuova Classe S, introdurrà un sistema di Level 3.

Honda ha spiegato che prima di marzo del 2021, e quindi tra poco più di 4 mesi, inizierà a mettere in commercio una versione dell’Honda Legend, una berlina di lusso, dotata della guida autonoma di livello 3.

La notizia è stata salutata positivamente anche dal Governo giapponese che, attraverso il suo ministro ai trasporti, ha sottolineato l’importanza della guida autonoma per ridurre gli incidenti e le morti su strada.

La tecnologia di Honda si chiama Traffic Jam Pilot ed è l’unica, al momento, che, a pilota automatico attivo, consente al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada in alcuni casi specifici.