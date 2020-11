Let Them All Talk: il nuovo film con Meryl Streep di Steven Soderbergh

HBO Max ha rilasciato il primo trailer di Let Them All Talk di Steven Soderbergh. Il film presenta un cast quasi totalmente al femminile con protagonista Meryl Streep.

Let Them All Talk è interpretato da Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges e Gemma Chan e, come abbiamo appreso di recente, è interamente improvvisato. Questo nuovo film segna anche il cambio dello streamer da parte di Soderbergh dopo aver rilasciato su Netflix High Flying Bird e Panama Papers del 2019.

Scritto da Deborah Eisenberg, il film di Soderbergh racconta la storia di un’autrice di alto profilo (Streep) che fa un viaggio con alcuni dei suoi amici più cari (Wiest e Bergen) per divertirsi e curare vecchie ferite. Anche il nipote dell’autrice (Hedges) si unisce a lei e alla fine rimane invischiato nel dramma che si svolge tra il trio di amici. E, come se questo gruppo non fosse abbastanza vivace, anche l’agente letterario dell’autrice (Chan) si inserisce in questo racconto.

Let Them All Talk è un film sull’amicizia. L’enfasi sul cameratismo, sull’uscire insieme, sul divertirsi, e il solo vedere dove va a finire la conversazione riporta chi lo guarda ai giorni di Ocean’s Eleven. Inoltre, la possibilità di vedere Meryl Streep, Dianne Wiest e Candice Bergen lavorare insieme sullo schermo è un’allettante attrazione. Sapere che a questo trio di veterani è stato permesso di improvvisare e di contribuire a plasmare la storia con le loro rispettive abilità di attori significa che ci sarà da divertirsi nello scoprire come hanno fatto evolvere la trama. Questo film avrà toni più delicati e leggeri rispetto agli ultimi lavori del regista e non vediamo l’ora di scoprirli.

Il film sarà disponibile su HBO Max da giovedì 10 dicembre. Potete guardate il trailer ufficiale ad inizio articolo.