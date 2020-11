City Hunter: due special disponibili su Amazon Prime Video

I nuovi anime su Amazon Prime Video, aggiunti al catalogo del servizio in abbonamento nelle scorse ore, includono due special di City Hunter, recentemente trasmessi da Italia 2.

Amazon Prime Video continua ad aggiungere anime iconici al suo catalogo. Tra gli ultimi aggiunti anche i due special di City Hunter. Guerra al Bay City Hotel e Un complotto da un milione di dollari. Queste nuove proposte sono disponibili con il solo doppiaggio in Italiano.

Le prime serie di City Hunter, con un totale di 114 episodi, furono acquistate da Fininvest in previsione di una trasmissione su Italia 1 e doppiate in italiano a cura della Merak Film a Milano. In questo doppiaggio vennero censurati alcuni dialoghi e situazioni, e soprattutto si eseguirono moltissime semplificazioni culturali, sostituendo quasi tutti i nomi dei personaggi con altri, italiani o anglofoni. Tuttavia le due stagioni vennero comunque ritenute inadatte ad Italia 1, rimasero in magazzino per anni fino ad essere cedute ad Italia 7, dove sono state trasmesse per la prima volta come un’unica serie a partire dal gennaio 1997 (prima stagione) e marzo 1997 (seconda stagione).

Lo special intitolato Guerra al Bay City Hotel inizia con Ryo Saeba che intenzionato a corteggiare una ragazza di nome Luna, incontra l’amico Falcon, che invece ha ricevuto da Saeko l’ordine di catturarla. La ragazza infatti è la figlia del dittatore deposto di un piccolo paese del Centro America, che con un gruppo di soldati e mercenari prende il controllo del lussuoso Bay City Hotel, dove si sta svolgendo un ricevimento al quale stanno partecipando anche Kaori e Miki…

L’altro special intitolato Un complotto da un milione di dollari vede una bella ragazza bionda che cerca protezione presso Ryo Saeba: afferma di essere sfuggita al controllo di un capomafia troppo geloso. Ma l’ordine partito da Los Angeles riguarda proprio l’eliminazione di Ryo da parte di questi mafiosi.