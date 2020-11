Berserk: l’anime è ora disponibile su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha aggiunto al suo catalogo la serie tv iconica di Berserk, di cui Yamato Video ha realizzato una nuova versione HD per lo streaming.

La serie anime di Berserk è composta da 25 episodi di 25 minuti, è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dalla Nippon Television dal 7 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. La produzione è della VAP, con animazioni della Oriental Light and Magic; la regia è di Naohiko Takahashi, il character design di Yoshihiko Umakoshi e le musiche di Susumu Hirasawa.

La serie televisiva ripercorre gli archi narrativi del Guerriero Nero e de L’età dell’oro fino all’Eclissi, ma si differenzia dal manga in numerosi particolari: la rimozione di alcune scene, come l’infanzia di Gatsu o le sequenze più violente e brutali, e l’assenza di alcuni personaggi, come l’elfo Pak o il Cavaliere del Teschio. Le tematiche di amicizia e ambizione sono inoltre più sviluppate rispetto agli aspetti soprannaturali e del fato.

L’edizione italiana è stata curata da Yamato Video che ne ha realizzato una versione in HD. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 tra dicembre 2001 e aprile 2002. I nomi ufficiali inglesi sono stati utilizzati al posto delle loro traslitterazione italiane, generando delle differenze rispetto all’edizione Panini Comics del manga, ad esempio Gatsu diventa Guts, mentre Grifis diventa Griffith.

La serie disponibile su Amazon Prime Video si occupa dell’arco narrativo del regno di Midland che è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni. Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio.