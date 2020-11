WhatsApp lancia il pulsante per lo shopping

WhatsApp sta semplificando il processo di shopping all’interno della sua applicazione. Una novità che casca a fagiolo ora che si stanno avvicinando le festività natalizie e in un periodo storico durante il quale gli acquisti si faranno soprattutto online.

L’app sta infatti lanciando un pulsante dedicato allo shopping, che permetterà agli utenti di visualizzare un elenco di prodotti e servizi di un’azienda.

Il pulsante, che dovrebbe essere presto disponibile in tutto il mondo, è simile all’icona di un negozio. Se un’azienda ha impostato un catalogo prodotti, basterà toccare il pulsante per visualizzarlo.

L’utente sarà quindi in grado di chattare con l’azienda se qualcosa attira la sua attenzione. Il nuovo pulsante si troverà nella stessa posizione della chiamata vocale: un singolo pulsante di chiamata avrà invece opzioni sia per le chiamate vocali che per le videochiamate.

Attenzione però, al momento non esiste la possibilità di fare un acquisto diretto da WhatsApp: il video promozionale (che potete vedere qui sotto) mostra un’opzione “messaggio aziendale”, ma nessun pulsante di acquisto o “aggiungi al carrello” è presente.

Tuttavia, in un altro video pubblicato recentemente da WhatsApp, e relativo alla comunicazione con un’azienda tramite l’app, veniva mostrata l’opzione “aggiungi al carrello”.

Quindi è possibile che il pulsante introdotto sia solo il primo step di un processo molto più ampio e che vedrà in WhatsApp un’esperienza per gli acquisti più completa.