The Jackal: Netflix svilupperà una serie TV con gli Youtuber protagonisti

Netflix ha chiuso un accordo con Cattleya per lo sviluppo della serie TV intitolata Generation 56K con protagonisti i The Jackal.

Netflix ha deciso di produrre una serie TV che avrà come protagonisti i The Jackal. Si tratta di un progetto sviluppato in collaborazione con Cattleya, la casa di produzione che ha realizzato la serie su Gomorra. Il titolo del progetto è Generazione 56K.

La serie si dividerà in otto episodi ed avrà come protagonisti un gruppo di adolescenti che vivono l’inizio degli anni duemila con l’avvento di Internet. Il titolo Generazione 56K si riferisce proprio alla velocità delle reti dell’epoca.

I personaggi principali si chiameranno Daniel e Matilda, amici fin dall’infanzia, che si innamorano l’uno dell’altra una volta diventati adulti. La storia seguirà quindi due linee temporali: la prima è quella del 1998, e la seconda è quella dei nostri giorni.

Daniel e Matilda, sono interpretati rispettivamente da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, nella loro versione adulta, e da Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone in quella da ragazzini. Protagonisti della serie anche due componenti dei The Jackal nel ruolo degli amici storici di Daniel: Gianluca Fru è Luca, Fabio Balsamo è Sandro rispettivamente interpretati, nella loro versione da bambini, da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio.

Il fondatore dei The Jackal Francesco Ebbasta ha ideato la serie TV e dirigerà quattro episodi, mentre le altre quattro puntate saranno dirette da Alessio Maria Federici (Uno di Famiglia).

Le riprese della serie sarebbero attualmente in corso, e si starebbero sviluppando tra Roma, Napoli e Procida.