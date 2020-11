Star Wars incontra la Justice League grazie ad Alex Ross

Alex Ross ha fatto incontrare l’universo di Star Wars con quello della Justice League in un disegno crossover.

Nel mondo dell’entertainment non mancano i crossover, alcuni dei quali molti particolari. Tra questi figura quello che riguarda l’incontro tra Star Wars e la Justice League grazie al mano e all’estro di Alex Ross. L’artista infatti sul suo profilo Instagram ha condiviso una sua opera che ritrae i personaggi principali della saga di George Lucas e i supereroi DC Comics.

Come si può vedere dal disegno qui sotto, Ross ha disegnato in primo piano Luke, Han e Leia insieme alla trinità composta da Superman, Batman e Wonder Woman, mentre sullo sfondo troviamo i due villain Darth Vader e Darkseid. Inoltre sulla sinistra troviamo Flash, R2-D2 e C3-PO intenti a fuggire dal fuoco degli Stormtrooper. Infine nel cielo troviamo gli X-Wing, Lanterna Verde e Hawkman.

Un incontro quello tra gli universi di Star Wars e quello DC molto caro al noto disegnatore, infatti in passato Alex Ross aveva creato illustrazioni con l’incontro tra i personaggi dei due mondi, facendo afferrare a Superman la spada laser di Darth Vader e farlo stare al fianco di Luke e far scontrare Batman e Boba Fett

