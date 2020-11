Red Notice, ecco la ricostruzione di Castel Sant’Angelo

Dwayne Johnson ha condiviso una foto dal set di Red Notice che mostra la ricostruzione di Castel Sant’Angelo.

Sono in corso di svolgimento le riprese di The Notice, film Netflix con protagonisti Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne The Rock Johnson. La storia del film si svolge in parte in Italia e la produzione avrebbe dovuto girare anche a Roma, ma la pandemia di coronavirus ha stoppato il tutto. Per ovviare all’impossibilità di poter girare nella città eterna ed in particolare a Castel Sant’Angelo, la produzione ha deciso di ricreare il noto monumento e parte del ponte. A mostrare il lavoro degli scenografi è stato The Rock, che sulla sua pagina Facebook ha condiviso una foto del set, specificando come tutto sia stato fatto nei minimi dettagli.

Welcome to Rome 🇮🇹 (sorta)For our globe trotting movie, RED NOTICE we were all set to film at the famed museum CASTEL… Posted by Dwayne The Rock Johnson on Monday, November 9, 2020

Una scelta quella di Netflix in controtendenza rispetto a quanto fatto da Paramount per il settimo episodio di Mission: Impossible, che dopo aver ripreso la lavorazione dell’action movie ha deciso di girare comunque in Italia, nello specifico Roma e Venezia, ovviamente in tutta sicurezza.

Diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), Red Notice vede protagonista un agente dell’Interpol sulle tracce del ladro d’arte più ricercato del mondo. Tra i produttori del film Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.