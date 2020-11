A Quiet Place: scelto il regista del terzo film

Paramount vuole allargare il franchise di A Quiet Place, ed ha scelto l’autore e regista del terzo film della saga: Jeff Nichols.

Sarà Jeff Nichols a scrivere e dirigere il terzo film della saga di A Quiet Place, il franchise thriller-horror iniziato da John Krasinski. Krasinski, la cui carriera è decollata con il ruolo di Jim Halpert nella versione americana della sitcom The Office, ha scritto e diretto il primo e secondo film, che dovrebbe arrivare nelle sale il 23 Aprile 2021 dopo il rinvio per via del lockdown.

Per il momento i dettagli sulla trama del terzo film sono ancora segreti, ma in molti puntano sul fatto che piuttosto che un sequel diretto, sarà una sorta di spin-off o comunque un film che espanda il mondo e la trama dei primi due film, magari dando più dettagli sull’origine dello scenario post-apocalittico in cui sono ambientati e sulle creature che lo popolano. A Quiet Place racconta infatti di un mondo infestato da entità malvage ipersensibili al rumore, per cui l’unico modo di sopravvivere è quello di restare in assoluto silenzio.

Nichols ha scritto la maggior parte dei film che ha diretto, tra cui Midnight Special, Take Shelter, Mud e Loving, per cui si tratta senza dubbio di una penna allenata, ed insieme alla presidente di Paramount Emma Watts ha sviluppato un adattamento di Alien Nation, messo poi in pausa dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney. Nichols scriverà la storia del film a partire da un’idea di Krasinski.

A produrre il terzo A Quiet Place saranno Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, insieme allo stesso John Krasinski ed Allyson Seeger.

Il primo film della saga, con Krasinski ed Emily Blunt, è diventato un blockbuster quasi inaspettato, guadagnando 340 milioni di dollari a fronte di una spesa realizzativa di 17 milioni di dollari. Riusciranno il secondo e il terzo film a replicarne il successo?