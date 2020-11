The Watch, il trailer della serie tv tratta dai romanzi di Terry Pratchett

BBC America ha pubblicato il trailer di The Watch, serie tv tratta dai romanzi di Terry Pratchett che debutterà il 3 gennaio 2021.

BBC America ha pubblicato sul proprio canale YouTube il trailer di The Watch, serie tv tratta dai romanzi di Terry Pratchett. Protagonisti della trasposizione su piccolo schermo dell’opera letteraria sono Richard Dormer (Game of Thrones), Marama Corlett, Adam Hugill, Jo Eaton-Kent, Lara Rossi, Sam Adewunmi, Anna Chancellor, James Fleet, Ingrid Oliver e Ruth Madeley.

The Watch è ispirato al ciclo delle Guardie della saga del Mondo Disco. Composto da quarantuno libri, la saga è ambientata in un mondo in cui il crimine è legalizzato e racconta le gesta di un gruppo di poliziotti che decidono di salvare la loro corrotta città dalla catastrofe.

Protagonista è il capitano delle guardie Sam Vines, che si ritrova in una società a pezzi ed incapace di poter fare qualcosa. Al suo fianco troviamo Angua, Carota – cresciuto dai nani dopo essere stato abbandonato alla nascita -, l’esperto della scientifica Cheery, l’ultimo membro della nobiltà di Ankh-Morpork Lady Sybil Ramkin e Carcer Dun. In questa realtà si muovono anche Lord Vetinari, ovvero colei che ha legalizzato i crimini, il consulente e capo dell’Unseen University noto come Grande Maestro, il capo degli assassini il dottor Cruces e il capo gang Gola.

Diretta da Brian Kelly, Emma Sullivan e Craig Viveiros, la serie si compone di otto episodi. La sceneggiatura è ad opera di Simon Allen (The Musketeers).