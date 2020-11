Resident Evil, foto e video dal set del reboot

Nella città canadese di Sudbrury si stanno svolgendo le riprese del reboot di Resident Evil ed in attesa di poter vedere il nuovo film ispirato al noto videogame, sono stati pubblicati foto e video dal set.

Ad inizio ottobre sono iniziate nella città canadese di Sudbury sono iniziate le riprese del reboot di Residnet Evil. In attesa di poter vedere la nuova avventura ispirata al noto franchise videoludico e di tornare a Racoon City, su twitter sono fioccati foto e video dal set.

La trama del nuovo film dovrebbe essere più aderente a quella del secondo capitolo del videogame, uscito su PlayStation nel 1998, e stando al materiale pubblicato le citazioni non mancano, tra zombie che prendono d’assalto la stazione di polizia, camion cisterna pronti ad esplodere e un’armeria molto familiare.

Di seguito il materiale pubblicato su twitter:

This image that has been circulating from the set of the #ResidentEvil reboot film shows the R.P.D. is well under siege from the undead. #REBHFun 📸: Unknown (will update with credit) pic.twitter.com/xvgjRPEsPR — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 4, 2020

Now that we know the 18-wheeler will be making an appearance in the #ResidentEvil reboot, wonder if that delicious cheeseburger will too?? #REBHFun pic.twitter.com/tsyuwRvPsS — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 1, 2020

"Freeze! Who are ya?" -Robert Kendo

Gun Shop Kendo seen on the set of the #ResidentEvil reboot film. #REBHFun pic.twitter.com/s5AyntE6Ln — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) October 30, 2020

The RPD for the #ResidentEvil reboot looks to be shaping very nicely! #REBHFun

📸: Ryan Bazi/Unknown pic.twitter.com/lWMCTvFSRq — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) October 27, 2020

Diretto da John Roberts (47 metri), il nuovo capitolo cinematografico è prodotto dalla Constantin Films e vede protagonisti Kaya Scodelario nei panni di Claire Reinfield, Robbie Amell sarà il poliziotto Chris Redfield e Hannah John-Kamen vestirà i panni di Jil Valentine. Insieme a loro troviamo Tom Hopper come Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e infine Neal McDonough interpreterà William Birkin.

Il film sarà maggiormente basata sui primi capitoli del franchise Capcom, per la gioia dei suoi fan, e sarà ambientato nel 1998 durante una notte fatale a Raccoon City, un chiaro riferimento al primo capitolo videoludico ambientato il 24 luglio del 1998.

