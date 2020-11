Night Has Fallen: Gerard Butler protagonista di Attacco al Potere 4

Gerard Butler riprenderà ufficialmente il ruolo di Mike Banning in Night Has Fallen, il quarto capitolo della saga di Attacco al Potere.

Come prevedibile e più volte anticipato, è arrivata da poco la conferma ufficiale che Gerard Butler vestirà di nuovo i panni di Mike Banning in Night Has Fallen, il quarto capitolo della saga di Attacco al Potere. Il film sarà diretto da Roman Waugh, regista anche del terzo film, Angel Has Fallen, e, accanto a lui ci sarà, di nuovo, anche Robert Mark Kamen per la sceneggiatura.

Lo stesso Butler produrrà la pellicola insieme al suo manager Alan Siegel sotto la bandiera della loro G-BASE insieme a Heidi Jo Markel di Eclectic Pictures, Les Weldon e il presidente di Millennium Media, Jeffrey Greenstein.

Night Has Fallen sarà girato nei Nu Boyana Studios di Millennium Media in Bulgaria e in tutta Europa.

Il franchise di Attacco al Potere si è reso finora protagonista di una parabola alquanto particolare. Partito come una sorta di Blockbuster di serie B, nonché brutta copia del ben più gettonato Sotto Assedio con Jamie Foxx e Channing Tatum, il primo capitolo ha finito sia per battere il film Sony che per competere con pellicole ad alto budget molto attese. Poi un orribile sequel, London Has Fallen, ha minacciato di far deragliare l’intero franchise, fino a quando Waugh non ha rimesso le cose sulla giusta direzione con Angel Has Fallen.

Greenstein ha presentato così il nuovo capitolo: