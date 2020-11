LEGO Build to Give: al via la campagna annuale per donade giocattoli ai bambini

Partita anche quest’anno la campagna LEGO Build To Give, facente parte del progetto Rebuild The World e volta a portare gioia ai bambini in tutto il mondo bisognosi di gioco

All’interno della nuova e più ampia campagna globale di LEGO chiamata Rebuild The World, parte oggi l’iniziativa annuale Build To Give che ogni anno porta regali LEGO ai bambini più bisognosi di tutto il mondo.

Quest’anno la campagna che ha come hashtag #BuildtoGive sarà composta da un social media challenge rivolto a tutti gli AFOL.

Dal 9 novembre ogni AFOL è chiamato a costruire una decorazione natalizia e condividerla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #BuildtoGive e taggando il profilo @legoitalia_official .

Per ogni post, LEGO Italia donerà un set alla Fondazione ABIO Italia Onlus per regalarlo a un bambino che ne ha bisogno.

Non preoccupatevi se siete a corto di idee ma volete comunque fare anche voi la vostra parte.

Sul sito dell’iniziativa, LEGO ha condiviso alcune decorazioni natalizie con le relative istruzioni da scaricare così da aiutarvi a creare la vostra, partendo da una base già fatta.