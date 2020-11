Final Space 3, nuovo video e poster della serie animata

La pagina twitter ufficiale della serie animata Final Space ha pubblicato il poster ed un video in cui viene svelata la data di uscita del teaser trailer della terza stagione in arrivo nel 2021 su TBS.

Nel 2021 arriverà sul canale tv americano TBS la tanto attesa terza stagione di Final Space, serie americana ideata dal duo composto da Olan Rogers e David Sacks. In attesa di vedere le nuove avventure di Gary, Mooncake e di tutti gli altri irriverenti personaggi, l’account twitter ufficiale della serie ha pubblicato un video in cui viene svelata la data di uscita del teaser trailer, affermando che il 25 dicembre oltre a scartare i regali vedremo anche il trailer di 30 secondi della terza stagione:

December 25th. While you're unwrapping gifts you'll also unwrap your FIRST LOOK at Final Space SEASON 3 with a tiny 30 second teaser. -Olan pic.twitter.com/fVO20gI52k — Final Space (@FinalSpace) November 8, 2020

Inoltre sempre sull’account twitter è stato pubblicato il poster di Final Space 3 che vede Gary, sua madre, Mooncake, Avocado, Cado Jr, Ash Graven e Clarence alle prese con quelli che sembrano a tutti gli effetti degli zombie:

La serie di Final Space ha debuttato il 26 febbraio del 2018 sulla rete via cavo TBS, per poi arrivare successivamente su Netflix nell’estate del 2018. La storia vede protagonista il tonto e chiacchierone Gary, il quale per fare colpo sulla bella Guardia dell’Infinito Quinn Airgon si finge un pilota di caccia. Sfortuna vuole però che tutti i piloti vengono richiamati in servizio a seguito di un allarme e Gary si ritrova così ai comandi di un caccia senza sapere minimamente cosa fare. A seguito della distruzione di ben 41 caccia e un ristorante messicano viene condannato a 5 anni di reclusione sull’astronave prigione Galaxy One. Suoi unici amici l’intelligenza artificiale HUE e il robot anti impazzimento KVN, ribattezzato Kevin. La sua vita cambierà radicalmente con l’arrivo di un tenero alieno che Gary chiamerà Mooncake.

Potrebbe interessarti: