Black Widow, il cinecomic svelerà cosa è successo a Budapest

Nell’intervista contenuta in Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book Scarlett Johansonn ha dichiarato che in Black Widow scopriremo cosa è successo a Budapest.

Uno dei grandi misteri del Marvel Cinematic Universe è cosa sia successo durante la missione di Budapest a Vedova Nera ed Occhio di Falco. Stando a quanto dichiarato da Scarlett Johansonn nel film stand alone dedicato a Natasha Romanoff finalmente sapremo cosa è successo durante la missione nella capitale Ungherese.

Di seguito quanto dichiarato dall’attrice nell’intervista contenuta in Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book:

Concordiamo tutti sul fatto discoprire cosa è successo a Budapest. Tutto è iniziato da questa battuta usa e getta di Joss Whedon nel primo Avengers, un momento divertente tra Black Widow e Occhio di Falco. Ci sono Clint e Natasha che parlano della loro storia e i fan hanno ottenuto un piccolo e divertente easter egg su cui fare teorie. Pensiamo che se non torniamo indietro a Budapest e scopriamo cosa è successo la gente si sentirà insoddisfatta. Io stessa mi sono chiesta: cosa è successo lì? Abbiamo parlato spesso di cosa passi per la testa a Natasha. Penso veramente che sia ossessionata dal suo passato che la fa sentire in colpa. Questioni in sospeso e quel senso di colpa che la segue ovunque, tutte cose derivate da cosa è successo a Budapest, un grande punto di partenza per capire il fardello che Natasha porta con sé.

Un mistero quello della missione di Bupest che verrà quindi finalmente svelato e ci mostrerà un episodio del passato della spia. Vi ricordiamo che il cinecomic arriverà nei cinema il 7 marzo 2021. Nel cast troviamo anche Rachel Weisz, David Harbour, Florence Pugh, William Hurt, Ray Winstone e O. T. Fagbenle.

