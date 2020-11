Kevin Bacon si unisce a Machine Gun Kelly nel nuovo thriller One Way

Kevin Bacon interpreterà il padre di Machine Gun Kelly in One Way, un thriller poliziesco diretto da Andrew Baird. Le riprese inizieranno a febbraio 2021.

Kevin Bacon è l’ultimo membro del cast annunciato ad unirsi al thriller d’azione One Way. Diretto da Andrew Baird, il film racconta la storia di un uomo (interpretato da Colson Baker, alias il rapper Machine Gun Kelly) in fuga dopo una rapina finita male. Bisognoso di aiuto, si avvicina di nuovo al padre. Oltre a Baker e Bacon, Travis Fimmel si unirà al cast del film. La sceneggiatura di One Way è scritta da Ben Conway, e la produzione dovrebbe iniziare a febbraio a Los Angeles e a Tulsa, Oklahoma.

Sono davvero entusiasta di lavorare con Kevin. Era già una grande star quando ha catturato la mia attenzione come Willie O’Keefe nel JFK di Oliver Stone. A me ha mostrato un lato nuovo, crudo e molto potente. Il suo turno in The Woodsman avrebbe dovuto fargli vincere un Oscar e adoro il suo lavoro nel suo nuovo spettacolo City on a Hill. Kevin ed io abbiamo avuto grandi discussioni sul suo ruolo e lui porterà tutto il suo lato oscuro a Fred Sr. in One Way, dove interpreta il padre di Freddy. Ha dichiarato Andrew Baird.

Il grande ruolo di Bacon è stato quello di Footloose nel 1984, e la carriera dell’attore è una delle più prolifiche di Hollywood. Come nota Baird, ha avuto ruoli in tutto, da classici come JFK a spettacoli di attualità come City on a Hill. È persino entrato nel mondo dei film ispirati ai fumetti nel ruolo di Sebastian Shaw in X-Men: First Class. Dato il suo talento, è facile immaginarlo affrontare un ruolo impegnativo come il padre di un criminale, e la sua performance sarà sicuramente emozionante da vedere.