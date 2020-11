MINI elettrica: presto arriverà una versione “cattiva e potente”

Anche Mini guarda con interesse al mondo delle elettriche ad alte prestazioni. Un nuovo rumor sostiene che l’azienda sarebbe al lavoro su una versione ‘cattiva e potente’ della Mini Cooper SE.

Mini starebbe lavorando ad una versione sportiva ad alte prestazioni della Mini Cooper SE.

A dirlo è BMWBlog, che azzarda anche il possibile nome della piccola elettrica ad alte prestazioni: Mini Electric GP. Il telaio, così come l’architettura complessiva —dalle sospensioni all’aerodinamica—, verrebbe presa in prestito dalla Mini John Cooper Works GP.

Ma proprio questa scelta porta con sé una sfida decisamente impegnativa, visto che una elettrica, a maggior ragione se arrogante e sportiva, porta con sé il peso notevole del pacco batterie.

Sempre BMWBlog suggerisce anche un price-tag significativamente superiore a quello della Mini Cooper SE, che oggi viene venduta a partire da circa 32.000 euro.

A parte questo, le informazioni sono ovviamente ancora molto scarse, al punto che non conosciamo nemmeno una possibile finestra temporale, anche solo ipotetica, per il lancio di questa nuova vettura sportiva. Niente da fare nemmeno per quanto riguarda autonomia, potenza e velocità massima. Insomma, bisognerà attendere ancora diversi mesi prima di poter capire con maggiore chiarezza le ambizioni della casa automobilistica britannica.

Nel frattempo, il mondo delle sportive 100% elettriche si fa sempre più affollato. Le principali proposte del mercato ad oggi:

REPORT: MINI Electric GP is Currently in the Works — Electric Hot-Hatch (bmwblog.com)