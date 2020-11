Facebook testa pubblicamente la dark mode per l’app Android

Dopo mesi di prove, Facebook annuncia ufficialmente di essere al lavoro sui test pubblici per la modalità scura della sua applicazione per Android.

Habemus dark mode su Facebook, finalmente. Sì, perché effettivamente il colosso di Mark Zuckerberg ha già introdotto da tempo la dark mode per Instagram, WhatsApp, Messenger e persino per Facebook Lite e il sito web, ma ancora mancava per l’app principale per Android del social network in blu.

A distanza di un anno dai primi test, sembra che la società sia ora pronta a rendere disponibile il tema scuro una volta per tutte. Il prossimo step sono le fasi di test pubblico.

Insomma, Facebook continuerà a testare la dark mode avvalendosi di utenti selezionati come accaduto in questi mesi, ma qualcosa si sta comunque muovendo. Effettivamente ci si aspettava la dark mode di Facebook un po’ prima, considerando che già a novembre 2019 erano uscite le prime immagini di un prodotto a buon punto.

Il video promozionale pubblicato da Facebook in collaborazione con Jane Manchun Wong (che potete vedere qui sotto) rivela un nuovo look elegante che non è molto diverso dal design già visto in precedenza.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙 You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

L’app scambia il suo sfondo bianco con il grigio scuro e inverte le lettere e le icone nere. Solo la scheda attiva mantiene il colore blu del marchio di Facebook e le notifiche non lette saranno comunque contrassegnate da un punto rosso con un numero.

Tutto sommato, la modalità scura di Facebook non sembra speciale e particolarmente originale rispetto a qualsiasi altra app. Viene dunque da chiedersi il perché di un test così prolungato.