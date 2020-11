Elon Musk: “tra un mese mostriamo il nuovo design del Tesla Cybertruck”

Vi siete affezionati alle linee futuristiche ed eccesive del Tesla Cyberpunk? Abbiamo una brutta notizia da darvi: Elon Musk ha annunciato che a grossomodo un mese da oggi verrà mostrato il design finale del pickup. Ci saranno dei cambiamenti.

Elon Musk ha rivelato che tra grossomodo un mese conosceremo finalmente il design finale del Tesla Cybertruck. Eh già, perché il veicolo finale non sarà in tutto e per tutto uguale a quello presentato a novembre del 2019.

Non è una grossa sorpresa: già a pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale erano emersi grossi dubbi dal design istrionico del Tesla Cyberpunk, a partire da un articolo del quotidiano tedesco Die Spiegel che lo aveva bollato come ‘inammissibile’ per le leggi di omologazione europee.

Poche settimane dopo arrivarono anche le conferme di Tesla, che aveva spiegato che effettivamente il pickup finale sarebbe stato almeno in piccola parte diverso da quello presentato verso la fine del 2019. A maggio del 2020 Elon Musk aveva comunicato che Tesla avrebbe quasi sicuramente modificato le dimensioni finali del veicolo:

Si arriva quindi ad oggi, con i dubbi sul design finale del Cybertruck che sono ancora molti. Un fan di Tesla ha sollecitato Elon Musk su Twitter, che ha prontamente risposto spiegando che probabilmente il design finale sarà annunciato a dicembre «o giù di lì».

Sure, maybe in a month or so — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2020

Ad ogni modo, chi teme una eccessiva ‘borghesizzazione‘ del pickup può dormire tranquillo: sembra che l’idea di diminuire eccessivamente le dimensioni del Cybertruck siano state abbandonate e, al netto di qualche cambio minore, lo stesso Elon Musk promette che continuerà ad essere ‘un carro armato venuto dal futuro’.

Peraltro, lo stesso N.1 di Tesla ha già detto che laddove il pickup corazzato fosse un flop —cosa che i primi dati di preorder sembrano escludere—, l’azienda potrebbe comunque decidere di lavorare ad un pickup dal look meno polarizzante.