Bridgerton: il teaser trailer della nuova serie TV di Netflix

Netflix ha pubblicato il teaser trailer della serie TV sviluppata da Shonda Rhimes intitolata Bridgerton. Il telefilm uscirà a dicembre.

Netflix ha diffuso online il teaser trailer della serie TV che arriverà a dicembre sulla piattaforma: stiamo parlando di Bridgerton. La serie è stata sviluppata da Shonda Rhimes, che ha nel 2017 chiuso un accordo con Netflix molto importante con un valore pari a 150 milioni di dollari.

Ecco il teaser.

Si tratta di un drama romantico in costume che arriva in streaming a Natale, il prossimo 25 dicembre.

Il telefilm è basato sul bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton. Al centro della storia ci sono le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo debutto nella società.

Mentre Daphne pensa che il suo futuro non possa essere messo in discussione, la misteriosa Lady Whistledown (la cui voce è data dalla celebre Julie Andrews) mette Daphne sotto una cattiva luce. In tutto ciò entrerà in gioco il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), uno scapolo che risulterà essere di grande attrattiva per la giovane Daphne.

Shonda Rhimes ha già creato dei titoli di successo come Grey’s Anatomy e Scandal.