Sean Connery, i ricordi di Daniel Craig e del team di James Bond

A poche ore dalla sua scomparsa, sir Sean Connery è stato ricordato da Daniel Craig e dall’attuale team del franchise di James Bond.

A seguito della scomparsa occorsa nella giornata di oggi, 31 ottobre, della leggenda del cinema sir Sean Connery, sull’account ufficiale Twitter di James Bond sono stari rilasciati dei post in ricordo dell’attore da parte dall’attuale volto di 007, Daniel Craig, e del team di produttori del franchise di James Bond.

Connery ha interpretato per la prima volta il personaggio di Ian Fleming in A 007, dalla Francia senza amore nel 1962 e ha continuato a vestirne i panni in A 007, dalla Russia con amore, Agente 007 – Missione Goldfinger, Agente 007 – Si vive solo due volte, Agente 007 – Una cascata di diamanti e ha terminato la sua corsa in Mai dire mai del 1983.

Dato il ruolo fondamentale di Connery nel franchise di James Bond, non dovrebbe sorprendere che sia l’attuale Bond, Daniel Craig, sia il team di produttori dietro il franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, si siano sentiti in dovere di rilasciare dichiarazioni sulla scomparsa dell’attore. In una dichiarazione rilasciata a Variety, Craig ha dedicato parole affettuose al ruolo di bond di Connery sia come attore che come Bond.

È con enorme tristezza che ho appreso della scomparsa di uno dei veri grandi del cinema. Sir Sean Connery sarà ricordato come Bond e come molto altro ancora. Ha definito un’epoca e uno stile. L’arguzia e il fascino che ha portato sullo schermo potevano essere misurati in megawatt e ha contribuito a creare il blockbuster moderno. Continuerà a influenzare attori e registi negli anni a venire. I miei pensieri sono per la sua famiglia e i suoi cari. Ovunque sia, spero che ci sia un campo da golf.

Anche la famiglia del compianto Roger Moore, che ha interpretato Bond per un certo periodo, ha condiviso una dichiarazione sulla morte di Connery.

Che tristezza nell’apprendere la notizia della morte di Sir Sean Connery. Lui e Roger erano amici da molti decenni e Roger ha sempre sostenuto che Sean fosse il miglior James Bond di sempre. RIP.

Questo invece è il messaggio condiviso da Broccoli e Wilson, che detengono i diritti del franchise di James Bond tramite EON Productions, un caloroso tributo al compianto Connery. Hanno dichiarato:

Siamo devastati dalla notizia della morte di Sir Sean Connery. Era e sarà sempre ricordato come il primo James Bond che ha accompagnato l’ingresso indelebile nella storia del cinema iniziò quando annunciò dell’indimenticabile, “Il nome è Bond… James Bond.”

La notizia della morte di Connery è stata riportata sabato mattina presta da BBC News, secondo cui l’attore scozzese premio Oscar è morto nel sonno durante la notte nella sua residenza alle Bahamas. Connery “non stava bene da un po’ di tempo”, secondo suo figlio, Jason Connery.

Questi sono i tweet dedicati a Sean Connery comparsi sull’account ufficiale di James Bond