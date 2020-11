The Killing of Two Lovers: Il trailer promette un potente thriller

Scritto e diretto da Robert Machoian, The Killing of Two Lovers è un potente thriller che offre un ritratto onesto e talvolta brutale del matrimonio.

Il lungometraggio, che ha debuttato al Sundance Film Festival, segue David (Clayne Crawford) che cerca disperatamente di tenere insieme la sua famiglia di sei persone durante una separazione dalla moglie, Nikki, interpretata da Sepideh Moafi. Entrambi accettano di vedere altre persone, ma David fatica a cimentarsi con la nuova relazione di sua moglie.

Desideroso di tornare insieme e stare con la sua famiglia a tempo pieno, la crescente frustrazione divora David, soprattutto quando guarda Derek (Chris Coy) che cerca di conquistare Nikki e i bambini da lontano. Clayne Crawford recita accanto a Sepideh Moafi e Chris Coy, oltre ad Avery Pizzuto, Arri Graham ed Ezra Graham. Crawford ha anche prodotto il film con Machoian e Scott Christopherson. Ricorda un po’ il film di successo di Jeff Nichols Shotgun Stories.

The Killing of Two Lovers è stato presentato in anteprima mondiale all’inizio di quest’anno al Sundance Film Festival, dove i critici ne sono rimasti entusiasti, come dimostrano le citazioni viste nel trailer. È chiaro che Neon crede davvero in questo film, poiché la società è pronta a produrre il prossimo lungometraggio di Machoian e Crawford, i cui dettagli sono attualmente tenuti nascosti.

Il film è una presentazione Back40 Pictures di una produzione di 433 Pictures e Charades gestirà le vendite internazionali a partire dalla AFM la prossima settimana. Jeff Deutchman e Ayo Kepher-Maat hanno negoziato l’accordo per Neon con The Exchange per conto dei registi, rappresentati da Kristine Blumensaadt alla KLVB.

Neon pubblicherà The Killing of Two Lovers il 23 febbraio 2021, che in base alle nuove regole dell’Accademia, lo rende idoneo per il premio Oscar 2020. Guarda il trailer di seguito con Crawford e il resto del team di Two Lovers.