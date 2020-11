Smartphone, il mercato regge la crisi Covid: forte crescita per Xiaomi (che supera Apple)

Nonostante una pandemia che sta mettendo in ginocchio le economie di tutto il mondo, il mercato degli smartphone sembra ancora piuttosto in salute e a colpire è soprattutto la crescita di Xiaomi, che supera Apple scalzandola dal podio.

Il terzo trimestre dell’anno relativo al mercato smartphone ha fatto registrare in generale risultati buoni. Secondo i dati delle agenzie di analisi Idc e Canalys, le consegne di device sono calate di un solo 1% su base annua, attestandosi a circa 350 milioni di unità, in ripresa rispetto al trimestre precedente.

Colpisce la forte crescita di Xiaomi, che supera Apple e la scalza dalla terza posizione a livello mondiale. Al primo posto salda la coreana Samsung che segna un +2% delle consegne per un totale di 80 milioni di unità consegnate. Al secondo posto Huawei con oltre 51 milioni di smartphone messi sul mercato, ma un calo pari al 20%.

Come già detto, terza piazza per Xiaomi, grazie soprattutto ad una crescita importante in India, Brasile, Indonesia e Russia. La società cinese ha avuto una crescita del 40/45% e ha consegnato 46/47 milioni di unità nel mondo.

Apple, quindi, cade dal podio a causa – secondo l’analisi di Idc – di una flessione del 10%, pari a 41,6 milioni di unità in meno sul mercato. Dietro la “mela morsicata” troviamo Vivo, azienda cinese da poco nel mercato europeo con oltre 31 milioni di smartphone consegnati e in crescita del 4/6%. A seguire troviamo Oppo, Realme e Lenovo.