Play Store, test per la funzione “Confronta app”

Google sta testando per il suo Play Store una nuova funzione che permetterà di confrontare fra loro le app presenti all’interno dello store sulla base di diversi parametri.

Una novità che aiuterebbe gli utenti a decidere quale delle tante applicazioni si sposerebbero meglio alle loro esigenze.

La nuova sezione, chiamata semplicemente “Compare app” (trad: Confronta app), appare nella parte inferiore della pagina; anche se per il momento sembra limitata a pochi lettori multimediali famosi ed è disponibile solo per pochi utenti.

Quando questa nuova funzione è attiva su Play Store, mostra le app popolari simili confrontandole fra loro in base a diversi parametri, come la facilità d’uso e se sono in grado di supportare o meno funzionalità come la riproduzione online e il casting.

Insomma, attraverso un’abilitazione via server, il “Confronta app” appare in fondo alla pagina e mette fianco a fianco alcune caratteristiche di software simili: numero di download, stelle in base alle valutazioni degli utenti, funzionalità disponibili e controlli.

Come per la maggior parte dei test di Google, non è ancora chiaro quando e se questa novità raggiungerà il Play Store per tutti. La nuova feature è stata inserita nella versione 22.4.28 di Google Play Store, ma – come già detto – per il momento è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti.