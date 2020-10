Lucca Changes: l’area LEGO sarà realizzata dai ragazzi di Orange Team LUG

L’area LEGO presente durante Lucca Changes sarà anche quest’anno curata dai ragazzi di Orange Team LUG e sarà sempre allestita presso il Real Collegio, rinominato in Cosplay Palace.

Sul sito di Orange Team LUG è stato da poco pubblicato il comunicato stampa relativo all’esposizione LEGO presente, nel pieno rispetto delle normative anticovid, a Lucca Changes, dal 29 ottobre al 1° novembre.

L’esposizione LEGO vedrà opere a tema Pop Culture, Serie TV e film mischiando fra di loro questi generi.

A differenza degli scorsi anni, quest’anno per accedere al Real Collegio sarà necessario prenotare un biglietto, valido anche per Villa Bottini e Palazzo Ducale, scegliendo la fascia oraria in cui si desidera entrare.