LEGO BYGGLEK MOC: arrivano le prime opere basate sulle scatole di IKEA

Iniziano ad emergere in rete le prime opere MOC che sfruttano la nuova linea di scatole IKEA BYGGLEK nate dalla collaborazione con LEGO.

Ad inizio ottobre IKEA ha ufficialmente dato il via alla vendita delle nuove scatole della linea BYGGLEK create in collaborazione con LEGO e che ovviamente, oltre ad avere gli stud, sono perfettamente in scala con i brick LEGO e questo ha permesso ad alcuni artisti del mattoncino di iniziare a creare opere in cui le nuove scatole fossero parte integrante della MOC.

Poco dopo l’inizio della vendita delle scatole l’artista Jannis Mavrostomos (@bricksized), di origini greche, ha riprodotto una tipica casa greca appunto sfruttando due delle scatole proposte da IKEA.

Proseguendo poi abbiamo l’opera dell’artista Lars Barstad (Lego Fjotten) che rappresenta una casa sulla spiaggia composta da tre scatole di differenti misure poste una sopra all’altra e con la possibilità di rimuovere piano dopo piano per poter accedere all’interno di ogni stanza.

Questi sono sicuramente due ottimi esempi da seguire per darvi un motivo in più per acquistare questi contenitori IKEA BYGGLEK dei quali potete vedere l’unboxing di Antonio Moro qui.