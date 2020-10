La tuta di Iron Man diventa realtà: test della marina USA e britannica

Alzi la mano chi non ha mai sognato di possedere la tuta di Iron Man per poter svolazzare nei cieli in totale libertà (e magari proteggere l’umanità dai criminali).

La fantasia è diventata realtà in USA e Gran Bretagna. I reparti della marina britannica e statunitense stanno infatti testando una tuta che ricorda molto da vicino quella indossata dal super eroe dei fumetti e dei cinecomic targati Marvel con l’attore Robert Downey Jr. nei panni dell’istrionico Tony Stark.

Ovviamente l’aspetto futuristico e sci-fi della suite di Iron Man sono ancora lontani, tuttavia dal video (che potete vedere qui sotto) della pagina Twitter ufficiale della marina americana, i movimenti che compiono in volo i militari lasciano a bocca aperta.

Ed è proprio per questo motivo che, nel tweet, la stessa Marina USA cita il supereroe Marvel.

#FunFactFriday – The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 16, 2020