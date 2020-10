Memorandum of Cooperation: ASI e JAXA rinnovano l’accordo di cooperazione

Oggi le due agenzie spaziali ASI e JAXA hanno firmato il Memorandum of Cooperation rinnovando l’accordo di cooperazione spaziale bilaterale per scopi pacifici.

Comunicato in un tweet il rinnovo della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). L’obiettivo del Memorandum of Cooperation (MOC) è quello di definire gli ambiti e le attività di cooperazione spaziale bilaterale per scopi pacifici.

Si è svolto oggi l’incontro virtuale tra le due agenzie spaziali italiana e giapponese rappresentate dai rispettivi Presidenti, Giorgio Saccoccia e Yamakawa Hiroshi.

Durante questo incontro le due agenzie hanno rinnovato gli accordi di cooperazione sulle attività spaziali sottoscrivendo il Memorandum of Cooperation.

ASI and JAXA sign the Memorandum of Cooperation to extend their collaboration in space activities for peaceful purposes @JAXA_en https://t.co/S4kH18xFnJ — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) October 16, 2020

Con il Memorandum of Cooperation le due agenzie spaziali confermano la loro collaborazione già attiva da oltre dieci anni sull’Osservazione della Terra.

In quest’ambito le due agenzie hanno già collaborato: dall’uso dei dati radar dei satelliti COSMO-SkyMed e Alos-2 al progetto CALET a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Insieme inoltre sono state attive nella ricerca sulla propulsione per applicazioni spaziali.

Il Memorandum sancisce non solo la volontà di mantenere unite le forze nel campo delle osservazioni terrestri ma anche quella di cooperare in nuovi campi di interesse comune per entrambi i Paesi.

Può interessarti anche: