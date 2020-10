LEGO Mindstorms: disponibili il set 51515 e la versione mini in omaggio

Disponibile finalmente per la vendita il nuovo set LEGO Mindstorms 51515 con cui poter creare cinque nuovi robot assieme al Gift With Purchase (omaggio) con la versione “mini” dello stesso set LEGO.

Era stato annunciato in giugno l’arrivo del successore del mitico set EV3 codice 31313, ovvero il nuovo LEGO Mindstorms Robot Inventor 51515, completamente rivisto e con un nuovo mattoncino programmabile dotato di LED.

Oggi finalmente il set è disponibile all’acquisto su LEGO Shop al prezzo di 359,99 Eur.

Inoltre da oggi fino all’1 novembre (o fino ad esaurimento scorte) con un acquisto uguale o superiore a 100 Eur su qualsiasi tema LEGO otterrete in omaggio il set 40413 LEGO Mindstorms Mini Robot, ovvero la versione ridotta del set 51515, contenente i cinque robot Mini Charlie, Mini Tricky, Mini Blast, Mini M.V.P. e Mini Gelo.

Infine dall’8 al 20 ottobre saranno disponibili i doppi punti VIP.

Di seguito la descrizione del set 51515.

Entra nello straordinario mondo fisico e digitale dei robot programmabili e telecomandati e delle creazioni intelligenti. Con LEGO® MINDSTORMS® Robot Inventor (51515), i giovani appassionati di robot possono utilizzare l’app LEGO® MINDSTORMS® Robot Inventor gratuita per costruire 5 esclusivi veicoli e robot motorizzati e animarli uno alla volta ricorrendo a un ambiente di programmazione drag-and-drop basato su Scratch, per poi dedicarsi ad attività divertenti e missioni impegnative (visita LEGO.com/devicecheck per un elenco dei dispositivi compatibili). Con quasi 1000 elementi a disposizione, i bambini potranno creare giocattoli tecnologici personali e condividerli con altri appassionati di robot su LEGO® Life.

Porta l’esperienza di gioco a un livello superiore

Dall’hub intelligente con schermo a LED 5×5 al giroscopio a 6 assi, dagli altoparlanti ai motori potenti e ai sensori precisi, l’ultima evoluzione dei robot LEGO® MINDSTORMS® programmabili per bambini è perfetta per aiutarei giovani a esprimere e sviluppare la loro creatività, acquisendo al tempo stesso competenze STEM essenziali per il 21° secolo.