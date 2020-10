Suicide Squad: il romanzo del film somiglia alla Ayer Cut

Il regista Davide Ayer ha parlato del fatto che il romanzo di Suicide Squad è la cosa più simie alla sua Ayer cut.

David Ayer e diversi appassionati stanno spingendo per ottenere la Ayer Cut di Suicide Squad, anche se il regista ha dichiarato che la sua versione del lungometraggio è già stata ben descritta nel romanzo del film. Si tratta del libro uscito nel 2016, scritto da Marv Wolfman.

Ayer ha risposto affermativamente ad un fan che gli chiedeva se la versione a romanzo del film fosse la più vicina alla sua idea di Suicide Squad. Nel libro sono presenti scene inedite, come il confronto nel finale tra Joker ed Harley Quinn, che nel lungometraggio è stato completamente eliminato.

Nonostante le scene eliminate dal film siano abbondanti Ayer negli ultimi tempi ha voluto smentire il fatto che ci fossero dei momenti molto spinti in Suicide Squad. Tra questi, c’era chi parlava di una ipotetica scena di sesso tra Joker e Harley Quinn, immaginando che l’obiettivo fosse quello di ottenere il famoso “Rated R”. Il regista ha risposto così:

Non è mai stato pensato per essere vietato ai minori, e non riesco a immaginare una scena più inappropriata. Il target per i cinecomic è quello dei ragazzi.