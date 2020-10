Monster Hunter: rilasciato il trailer ufficiale del film

Il trailer ufficiale completo del prossimo film di Monster Hunter, con Milla Jovovich e Tony Jaa, è finalmente stato rilasciato!

Il film di Monster Hunter, diretto da Paul W.S. Anderson, uscirà entro la fine dell’anno, il 30 dicembre e adatta il famoso franchise di videogiochi Capcom al grande schermo. Puoi controllare il nuovo trailer qui sotto!

Il trailer mostra specificamente come il Capitano Artemis (Jovovich) e la sua squadra di soldati vengono trasportati nel mondo pieno di mostri di, beh, Monster Hunter.

Il punto cruciale del film sembra essere la porta verso la Terra da cui provenivano da dover essere chiusa per impedire ai mostri di passare, e sembra che Artemis e gli altri avranno bisogno di usare alcune classiche armi di Monster Hunter per affrontare grandi creature come il famigerato Rathalos.

Ecco la descrizione ufficiale del film in uscita:

Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando una tempesta di sabbia inaspettata trasporta il Capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni alla loro potenza di fuoco.

Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono per stare un passo avanti rispetto alle potenti creature.

Monster Hunter, uscirà il 30 dicembre. Contrariamente ad altri film, questa nuova data di uscita segna effettivamente uno spostamento rispetto alla precedente data di uscita del 23 aprile 2021.

Come accennato sopra, vede Milla Jovovich nei panni del Capitano Artemis, Tony Jaa nei panni di Hunter, Ron Perlman come l’Ammiraglio e TI Harris, Meagan Good e Diego Boneta come membri dell’unità di Artemis. Il film è diretto da Paul W.S. Anderson.