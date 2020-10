Venerdì 13: il campeggio delle riprese del film offre un tour ad Halloween

Ecco tutti i dettagli sul tour autunnale offerto dal campeggio dove si sono svolte le riprese di Venerdì 13.

Sono tempi duri per poter viaggiare, altrimenti gli appassionati di horror ne potrebbero approfittare per fare una visita al vero campeggio di Crystal Lake, il cui nome è Camp No-Be-Bo-Sco, quello dove si sono svolte le riprese di Venerdì 13, luogo ora disponibile per dei tour.

Anche in tempi di Covid-19 le possibilità di visitare il campeggio ci sono, chiaramente seguendo i protocolli. I tour verranno effettuati il 23, 24, 25, 30 e 31 ottobre, e poi ancora il 13 e 14 novembre.

Per partecipare al tour ci sono due opzioni: il Lakefront Tours ha un costo di 89 dollari, e permette di visitare cinque diverse location, e di collezionare degli oggetti regalo. Mentre il Full Tours ha un costo di 159 dollari e permette di visitare tutti i luoghi del set, e di farlo anche in notturna.

Insomma, per tutti gli appassionati di Venerdì 13 sarebbe il modo ideale per trascorrere Halloween. Sfortunatamente le questioni legate alla pandemia impediscono di muoversi agilmente, ma le possibilità rimarranno aperte anche per future occasioni.

Ricordiamo che il primo Venerdì 13 è stato diretto da Sean S. Cunningham nel 1980.