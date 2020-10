The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision: ecco le promo art

Ecco le promo art di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier che sono state pubblicate sul sito di vendite Zazzle.

Disney ha proposto le promo art di The Falcon and the Winter Soldier e di WandaVision. Le foto sono state pubblicate sul sito di vendite al dettaglio Zazzle. Chiaramente i protagonisti delle immagini sono Bucky Barnes e Falcon, e poi Scarlett Witch e Visione.

Ecco le immagini.

Comicbook.com ha confermato che The Falcon and the Winter Soldier arriverà su Disney+ nel 2021. A confermarlo è stato Brandon Davis che ha mostrato gli screen dedicati alla serie Marvel su Disney+, con una segnalazione della piattaforma streaming che parla del 2021 come periodo d’uscita della serie.

Protagonisti del telefilm saranno Anthony Mackie, che vestirà i panni di Falcon, mentre Sebastian Stan interpreterà il Soldato d’Inverno. I due riprenderanno i loro ruoli dopo le vicende di Avengers: Endgame, film in cui Falcon ha raccolto lo scudo di Captain America.

Mentre per quanto riguarda WandaVision l’uscita della serie è attesa per dicembre 2020. Il telefilm dovrebbe incrociarsi con alcuni lungometraggi dei Marvel Studios, e nei mesi passati si è parlato di un possibile collegamento con Doctor Strange 2. A interpretare i due protagonisti saranno Paul Bettany ed Elizabeth Olsen.