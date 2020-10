Monsters of California: arriva il primo film dell’ex Blink-182 Tom DeLonge

Forse vi ricorderete di lui più per i vent’anni passati con i Blink-182, ma Tom DeLonge sta per debuttare nelle vesti di regista, con Monsters of California.

Dal punk rock agli alieni, al cinema: è questa la bizzarra parabola di Tom DeLonge, chitarrista e fondatore ed ora ex membro della celebre band punk dei Blink-182, che ora sta per debuttare al cinema con il suo primo film sci-fi chiamato Monsters of California.

Per la verità non si tratta di un esordio assoluto, dato che il chitarrista ha già diretto un corto, Poet Anderson, che ha vinto il premio per il miglior corto animato al Festival Internazionale di Toronto nel 2014, ma sarà il primo lungometraggio live-action.

DeLonge ne ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Ian Miller, e sarà anche l’autore della colonna sonora. L’autore, soprattutto nella scena statunitense, è molto noto anche al di là della sua carriera musicale, per la sua passione per gli alieni, di cui tenta di dimostrarne l’esistenza da anni: tra l’altro ha anche prodotto un documentario per History Channel ed è stato nominato Ricercatore UFO dell’Anno.

Il film è descritto dallo stesso DeLonge come “una rappresentazione di tutti gli aspetti della mia strana esistenza”. Sarà un film di formazione con una svolta sci-fi, che seguirà un gruppo di amici che cercano di far luce su una serie di circostanze paranormali che si sono verificate in una zona di periferia della California del Sud.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere il risultato?