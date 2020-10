Mank: ecco il teaser trailer del film di David Fincher in arrivo su Netflix

Ecco il teaser trailer di Mank, il nuovo film di David Fincher, che uscirà sulla piattaforma streaming Netflix il 4 dicembre.

Netflix ha da poco fatto uscire il teaser trailer di Mank, il nuovo film di David Fincher che torna a lavorare su un lungometraggio dopo che nel 2014 ha realizzato Gone Girl – Amore Bugiardo.

Ecco il trailer.

Assieme a Gary Oldman gli altri protagonisti del film sono Amanda Seyfried e Tom Pelphrey, Lily Collins, Tuppence Middleton, Charles Dance, e Tom Burke nei panni di Orson Welles. Si tratta di un film che Fincher cerca di realizzare dal 2003.

Al centro della storia ci sono le vicende che raccontanto dello sceneggiatore di Hollywood Herman J. Mankiewicz, che affronta i suoi demoni personali nel tentativo di scrivere la sceneggiatura di Quarto Potere, il film che avrebbe portato Orson Welles a realizzare uno dei più grandi capolavori cinematografici di sempre.

David Fincher ha prodotto per Netflix serie TV come House of Cards e Mindhunter, e lungometraggi come Seven e The Social Network.

Mank arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 4 dicembre, ed avrà, alcuni giorni prima, diversi cinema americani selezionati che proietteranno il film in anteprima.