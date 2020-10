La Famiglia Addams 2: ecco il teaser trailer che annuncia il film

Ecco il teaser trailer di presentazione de La Famiglia Addams 2, il film sequel del lungometraggio animato uscito nel 2019.

Dopo che è stata annunciata l’uscita de La Famiglia Addams 2 a ottobre 2021, da poco è stato diffuso un teaser trailer che presenta il nuovo lungometraggio animato. Non ci sono scene tratte dal film, ma solo alcuni personaggi che presentano l’uscita.

Ecco il teaser.

Finally some news to lift your 𝔰𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱𝔰 👻 #AddamsFamily2 – Back on the Big Scream Halloween 2021! pic.twitter.com/ITXeBOKV3p — The Addams Family (@meettheaddams) October 8, 2020

Il primo film è uscito nel 2019 ed ha guadagnato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, e per questo motivo il sequel è stato subito messo in cantiere. Il cast originale del lungometraggio ha visto grandi nomi come: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher, e Snoop Dogg.

A dirigerlo sono stati Conrad Vernon e Greg Tiernan. Nel primo film ai personaggi già conosciuti si è aggiunto quello inedito di Margaux Needler – doppiata da Allison Janney – la conduttrice di un reality show che si scontra con gli Addams nel corso dei preparativi per un’importante festa.

I personaggi sono tratti da una serie di vignette realizzate a partire dal 1938 da Charles Addams. Da quei disegni sono stati tratti telefilm, film animati e live-action, videogiochi e tanto materiale da merchandising.