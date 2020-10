Freaks Out: ecco il teaser poster del film di Gabriele Mainetti

Ecco il poster di presentazione di Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti che arriverà a dicembre nelle sale cinematografiche.

Dopo che ieri è stato pubblicato online il teaser trailer di Freaks Out, da poco è stato reso disponibile il poster di presentazione del lungometraggio. Si tratta del nuovo film di Gabriele Mainetti, che arriva ad una nuova produzione dopo il successo di Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Ecco il poster.

Il film è una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv. Freaks Out nasce da un soggetto di Nicola Guaglianone, con la sceneggiatura firmata da Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti.

Il cast è composto da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Questa è la sinossi:

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

Il lungometraggio uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre, distribuito da 01 Distribution.