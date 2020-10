The Boys 2: girate delle scene porno, lo showrunner vorrebbe mostrarle

Lo showrunner di The Boys 2 ha rivelato che sono state girate delle vere scene porno per l’episodio sette, che vorrebbe pubblicare.

Il settimo episodio di The Boys 2 ha mostrato un contenuto particolare. Nella puntata viene mostrato un DVD porno tra le mani di Lamplighter, e lo showrunner della serie Eric Kripke ha dichiarato che è stato girato del materiale proprio relativo a quel filmino, che riprende i personaggi della Vought.

I don't know why this matters to me, but it does! Retweet, spread the word! #DemandSupePorn @KarlUrban @ErinMoriarty_ @JackQuaid92 @KarenFukuhara @itsNateMitchell @lazofficial @The_JessieT https://t.co/6q6O22sLTU

— Eric Kripke (@therealKripke) October 3, 2020