Monster Hunter: ecco il teaser del film con Milla Jovovich

Ecco il teaser trailer di Monster Hunter, il nuovo film d’azione con Milla Jovovich protagonista e con Paul W.S. Anderson alla regia.

Online è comparso il primo teaser trailer di Monster Hunter, il film che ha come protagonista Milla Jovovich. Il lungometraggio è ispirato alla popolare serie di videogiochi, ed è diretto da Paul W.S. Anderson, che ha già lavorato a titoli come Mortal Kombat e Resident Evil.

Ecco il teaser.

La storia mette al centro il personaggio di Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità militare (composta dai membri del cast TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) che verranno catapultati in un nuovo mondo a causa di una tempesta di sabbia. Il gruppo di soldati rimarrà colpito dalla presenza di enormi mostri che sono immuni alle loro armi. In una disperata battaglia per la sopravvivenza l’unità di combattimento incontrerà il misterioso Hunter (Tony Jaa), l’unico che ha la capacità di abbattere le creature.

il teaser è stato presentato al Comic Con Russia 2020, dove è stata annunciata anche la data d’uscita di Monster Hunter, che arriverà nelle sale cinematografiche il 23 aprile 2021.

Inizialmente il film doveva arrivare nei cinema a settembre, ma successivamente la data di distribuzione è stata spostata a dicembre, ed infine ad aprile 2021.