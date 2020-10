Marte: distanza minima record dalla Terra per i prossimi 15 anni

Molto presto, Marte sarà alla distanza minore possibile dal pianeta Terra, almeno per i prossimi 15 anni. Il pianeta rosso sarà infatti distante 62.1 milioni di kilometri (38.6 milioni di miglia) dal pianeta Terra.

È raccomandato a questo punto puntare gli occhi verso il cielo, dal momento che sarà possibile riuscire a vedere Marte anche a occhio nudo, senza necessariamente l’ausilio di un telescopio. Per il momento, la data in cui si registrerà la minima distanza possibile è fissata per domani, 6 ottobre: sarà possibile anche vedere, per i più fortunati, Giove e Saturno all’orizzonte.

La distanza minima che si potrebbe (ipoteticamente) raggiungere è quando il pianeta Terra è il più lontano possibile dal Sole (definiti afelio), con Marte il più vicino possibile al Sole (perielio): in queste condizioni, infatti, ci sarebbe una distanza di circa 54.6 milioni di kilometri.

La distanza minima che è stata mai raggiunta in tempi recenti risale invece all’ormai lontano 2003, con 55.7 milioni di kilometri che ci separavano dal pianeta rosso. Un risultato simile si è raggiunto anche 2 anni fa, nel 2018, con 57.6 milioni di kilometri dal pianeta Terra. Per il prossimo avvicinamento record bisognerà poi aspettare fino al 2035, quando si raggiungerà la distanza di 56.9 milioni di kilometri.