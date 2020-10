DBC 160: Patreon of the Week, Iwari, Top 3 novità Games Workshop

Cultisti! È il momento di montare sulle nostre empie fuoristrada per un safari ricco di giochi e avventure! Il disagio funge da metaforico carburante mentre le nostre quattro ruote dentate di nerdismo solcano perentorie i sentieri fangosi dell’oscurità, in cerca di primizie e vezzosi acquisti autunnali. Tutti in partenza, quindi. Formare file ordinate e dirigetevi verso il campanello che vi aprirà le porte del club dove tutto questo è realtà. Snack non inclusi nel prezzo!



Questa settimana al Dunwich Buyers Club:

Inizio tutto dedicato ai giochi più amati e odiati dal nostro Patreon of the Week , Flavio Fulio Bragon, ex conte ora caduto in disgrazia dopo aver venduto tutto per comprare Kickstarter con tutti gli stretch goal. Flavio ci supporta come Patreon da 5$ al mese noleggiando l’ultimo dei suoi purosangue a svariati borghesucci arricchiti; noi non potevamo fare altro che ringraziarlo e come da tradizione commentare i suoi giochi più amati e i suoi giochi più odiati!

, Flavio Fulio Bragon, ex conte ora caduto in disgrazia dopo aver venduto tutto per comprare Kickstarter con tutti gli stretch goal. Flavio ci supporta come Patreon da 5$ al mese noleggiando l’ultimo dei suoi purosangue a svariati borghesucci arricchiti; noi non potevamo fare altro che ringraziarlo e come da tradizione commentare i suoi giochi più amati e i suoi giochi più odiati! Banda e il Capitano Rubbo ci portano in terre lontane e misteriose per un gioco davvero evocativo e pieno di fascino materico: Iwari è stato un Kickstarter desiderato e apprezzatissimo: adesso è tempo del report sul gioco giocato grazie al nostro dinamico duo. MaC ci mette il carico e ne nasce un dibattito serrato e insomma avete capito. Questo è decisamente il gioco caldo della settimana DBC. Indossare presine che la pentola scotta!

è stato un Kickstarter desiderato e apprezzatissimo: adesso è tempo del report sul gioco giocato grazie al nostro dinamico duo. MaC ci mette il carico e ne nasce un dibattito serrato e insomma avete capito. Questo è decisamente il gioco caldo della settimana DBC. Indossare presine che la pentola scotta! MaC è fanboy di 3 cose. Primo: i sacchetti di sacchetti. Secondo: gli scatoloni. Terzo: la Games Workshop. Seguiamo il DucaConte in un folle rollercoaster di emozioni tra i migliori 3 giochi in uscita per la storica casa britannica da qui a fine 2020. Scoprirete che quest’anno potrebbe anche finire meglio di com’è iniziato. Forse. Detto questo: buona fortuna mentre esplorate il mercato nero per potervi procurare alcuni di questi titoli come dire… di difficile reperibilità. GRAZIE MEKKE, BOMBARDACI LA GAMES WORKSHOP. Cit.

Buon ascolto e come sempre… Ci vediamo dall’altra parte!